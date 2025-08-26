Зарегистрировать заявления на прохождение вступительного экзамена по специальности можно в электронном кабинете. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Что должны знать поступающие в аспирантуру?
Подать такое заявление должны также поступающие-льготники, которые имеют право на прохождение собеседования по иностранному языку вместо сдачи ЕВЭ.
После подачи заявления будущие аспиранты должны отслеживать в е-кабинете поступающего получение сообщения о месте, дату и время проведения такого экзамена.
Для регистрации на другие конкурсные испытания, если такие предусмотрены ЗВО, абитуриент должен обратиться непосредственно в приемную комиссию вуза.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
Также ввели новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования, уточнили в МОН.
Основные даты поступления следующие: