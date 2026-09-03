Начался дополнительный набор: что еще может поступить в вуз

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года. В вузах, которые не использовали весь лицензионный объем, только что начался дополнительный набор абитуриентов на бакалавриат на контрактной основе.

Однако принять в нем участие могут не все желающие. Об этом сообщает Osvita.ua.

Что еще может стать студентом

Принять участие в дополнительном наборе могут абитуриенты, которые по определенным причинам не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 1 августа. Или желающие поступить для получения еще одного образования.

В то же время, если абитуриент в течение основного периода реализовал (то есть подал) все 10 заявлений, он не сможет поступать во время дополнительного набора.

Регистрация электронных заявлений о поступлении во время дополнительного набора предусмотрена Условиями приема учебных заведений. Она может проходить в одну или несколько сессий (волн).

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений абитуриентов в течение 15 дней проводится конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение.

В целом зачисление на обучение по контракту может продолжаться до 15 октября.

Как проходит вступительная кампания 2026 года

В рамках вступительной кампании этого года в вузы Украины зачислено 222 342 абитуриента. 70 510 – на бюджет, 151 832 – на контракт.

Основной этап зачисления завершился. Однако вступительная кампания продлится до 20 октября.

Больше всего абитуриентов зачислили на следующие специальности:

менеджмент – 19 681;

психология – 12 140;

среднее образование – 9 094;

филология – 8 754;

маркетинг – 7 979.

Более половины первокурсников – 57,2% – будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.