Однако принять в нем участие могут не все желающие. Об этом сообщает Osvita.ua.
Что еще может стать студентом
Принять участие в дополнительном наборе могут абитуриенты, которые по определенным причинам не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 1 августа. Или желающие поступить для получения еще одного образования.
В то же время, если абитуриент в течение основного периода реализовал (то есть подал) все 10 заявлений, он не сможет поступать во время дополнительного набора.
Регистрация электронных заявлений о поступлении во время дополнительного набора предусмотрена Условиями приема учебных заведений. Она может проходить в одну или несколько сессий (волн).24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений абитуриентов в течение 15 дней проводится конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение.
В целом зачисление на обучение по контракту может продолжаться до 15 октября.
Как проходит вступительная кампания 2026 года
В рамках вступительной кампании этого года в вузы Украины зачислено 222 342 абитуриента. 70 510 – на бюджет, 151 832 – на контракт.
Основной этап зачисления завершился. Однако вступительная кампания продлится до 20 октября.
Больше всего абитуриентов зачислили на следующие специальности:
- менеджмент – 19 681;
- психология – 12 140;
- среднее образование – 9 094;
- филология – 8 754;
- маркетинг – 7 979.
Более половины первокурсников – 57,2% – будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах: Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре.