До 60 % украинских детей задумываются о выезде за границу, – исследование

До 60 % детей и подростков в Украине рассматривают возможность выезда за границу. А 18 % не видят перспектив для профессионального развития в своей общине.

И лишь менее 1 % опрошенных назвали профориентацию в школе главным фактором выбора профессии. Такие результаты национального исследования были представлены на форуме в Киеве, сообщает МОН.

Хотят ли дети остаться в Украине

По данным проведенного исследования, 65% детей узнают о профессиях из соцсетей, а 51% – от семьи.

За первый год национального пилотного внедрения системы профориентации к соответствующим мероприятиям присоединились более 61 тысячи учеников и учениц 8–9 классов. Партнерами стали почти 3 тысячи предприятий, учреждений и организаций.

В настоящее время пилотная реализация охватывает более 500 территориальных общин в 24 областях нашей страны, уточняет НУШ.

В рамках проекта DECIDE подготовили более 400 карьерных координаторов в общинах и более 390 участников областных координационных групп при областных военных администрациях. На местном и региональном уровнях также разработали планы внедрения системы профориентации.

Следующим этапом станет подготовка специалистов, которые будут помогать школьникам определяться с будущей профессией непосредственно в учебных заведениях.

В сотрудничестве с Цюрихским педагогическим университетом уже ведется подготовка менторов. В дальнейшем они присоединятся к обучению 15 тысяч карьерных консультантов, которые будут работать с учениками 7–9 классов в школах по всей Украине.