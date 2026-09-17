Кроме того, есть ли интернет-соединение и резервное электроснабжение, имеют ли все ученики доступ к асинхронным учебным материалам. Об этом чиновник написал в фейсбуке по итогам соответствующего совещания.

К чему должны быть готовы школы

Министр отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы дети продолжали учиться – несмотря на частые обстрелы и постоянные воздушные тревоги.

Унифицированный подход больше не работает. Ситуация с безопасностью в регионах различается, учебные заведения имеют разные возможности и разную инфраструктуру. Поэтому подходы должны становиться более гибкими: у школ должно быть несколько моделей работы – очная, комбинированная (очная + дистанционная для отдельных классов) или дистанционная – и возможность оперативно переключаться между ними в зависимости от ситуации,

– подчеркнул он.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

И добавил, что Киев имеет свою специфику, учитывая большую систему образования, регулярный российский террор и постоянные тревоги.

Наш приоритет неизменен – безопасность детей и педагогов. В то же время адаптировать систему нужно так, чтобы сохранить как можно больше учебных часов: каждый потерянный час в конечном итоге сказывается на качестве образования. Организуя дистанционное обучение, учитывая постоянные тревоги, стоит начинать уроки, по возможности, уже из безопасных мест,

– сообщил он.

И призвал руководителей области, общин, руководителей учебных заведений заранее готовить сценарии и сделать образовательный процесс предсказуемым как минимум на несколько дней вперед. Эти сценарии должны быть понятны всем – и директору, и учителям, и родителям, и детям.

Один из инструментов, который должен усилить эту работу, – "Всеукраинская школа онлайн". Сейчас МОН, по словам Бутенко, модернизирует ее, чтобы сделать ежедневной поддержкой для учителя и ребенка.