Також, чи є звʼязок і резервне живлення, чи всі учні мають доступ до асинхронних матеріалів. Про це посадовець написав у фейсбуці за підсумками відповідної наради.

До чого мають бути готові школи

Міністр зазначив, треба зробити все можливе, щоб діти продовжували навчатися – попри часті обстріли та постійні повітряні тривоги.

Уніфікований підхід більше не працює. Безпекова ситуація у регіонах відрізняється, заклади освіти мають різні можливості й різну інфраструктуру. Тож підходи мають ставати гнучкішими: у школи повинно бути кілька моделей роботи — очна, комбінована (очна+дистанційна для окремих класів) або дистанційна — і можливість оперативно перемикатися між ними залежно від ситуації,

– акцентував він.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

І додав, що Київ має свою специфіку, враховуючи велику систему освіти та регулярний російський терор і постійні тривоги.

Наш пріоритет незмінний — безпека дітей і освітян. Водночас адаптувати систему потрібно так, щоб зберегти якомога більше навчальних годин: кожна втрачена година зрештою впливає на якість освіти. Організовуючи дистанційку, зважаючи на постійні тривоги, варто починати уроки, за можливості, вже з безпечних місць,

– повідомив він.

І закликав керівників області, громади, керівників закладів, готувати сценарії наперед і зробити освітній процес передбачуваним щонайменше на кілька днів наперед. Ці сценарії мають бути зрозумілі всім — і директору, і вчителям, і батькам та дітям.

Один з інструментів, який має підсилити цю роботу, — «Всеукраїнська школа онлайн». Зараз МОН, за словами Бутенка, її модернізує, щоб зробити щоденною підтримкою для вчителя й дитини.