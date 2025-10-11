Не так давно правительство разрешило ребятам в возрасте 18 – 22 года выезжать за границу. В МОН говорят, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время дискуссии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LB.

Выезжают ли студенты за границу?

Лисовой отметил, что часть тех, кто уехал, возвращается. Он добавил, что эта динамика увеличивается. И убежден, что дальше все больше тех молодых ребят, которые выехали, будут возвращаться с приближением 90-дневного срока (на этот период в странах ЕС для украинцев действует безвизовый режим).

Не видим мы никаких аномалий в студенческом контингенте. Не видим отчисления из университета. Молодежь, возможно, выезжает. Мы видим динамику возвращения,

– акцентировал чиновник.

Министр надеется, что будет больше свободы относительно въезда-выезда для молодежи, которая "заблокирована за рубежом".

Молодежь, которая не принимала самостоятельного решения до 18 лет, за которую решение принимали родители. За школьника принимали решение родители, руководствуясь естественными страхами. Дети уехали, закончили школу за границей, поступили в университеты и дальше не могут въехать, потому что не выедут. Мы увидим, я абсолютно верю в то, что решение приведет к балансу. Да, кто выедет, но кто-то и въедет,

– считает Лисовой.

По его мнению, открытие границы не приведет к значительным потерям. Кроме того, для поступления в украинские вузы уже засчитывают матуру – выпускное тестирование в Польше. Впоследствии могут позволить и экзамены, сданные в других странах.

Чиновник рассказал, что также введут зимнее поступление – отделения подготовки, куда университеты смогут забирать студентов без НМТ, там подготовить его к поступлению. Вузы за таких студентов получат дополнительный балл.

Сколько студентов покинули ЛНУ после разрешения на выезд ребятам 18 – 22 года?