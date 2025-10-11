Лисовой рассказал, выезжают ли сейчас массово студенты за границу
- Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что после разрешения на выезд ребятам 18-22 лет за границу не наблюдают аномалии в студенческой среде
- При этом чиновник отметил динамику возвращения студентов.
Не так давно правительство разрешило ребятам в возрасте 18 – 22 года выезжать за границу. В МОН говорят, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.
Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время дискуссии. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LB.
Выезжают ли студенты за границу?
Лисовой отметил, что часть тех, кто уехал, возвращается. Он добавил, что эта динамика увеличивается. И убежден, что дальше все больше тех молодых ребят, которые выехали, будут возвращаться с приближением 90-дневного срока (на этот период в странах ЕС для украинцев действует безвизовый режим).
Не видим мы никаких аномалий в студенческом контингенте. Не видим отчисления из университета. Молодежь, возможно, выезжает. Мы видим динамику возвращения,
– акцентировал чиновник.
Министр надеется, что будет больше свободы относительно въезда-выезда для молодежи, которая "заблокирована за рубежом".
Молодежь, которая не принимала самостоятельного решения до 18 лет, за которую решение принимали родители. За школьника принимали решение родители, руководствуясь естественными страхами. Дети уехали, закончили школу за границей, поступили в университеты и дальше не могут въехать, потому что не выедут. Мы увидим, я абсолютно верю в то, что решение приведет к балансу. Да, кто выедет, но кто-то и въедет,
– считает Лисовой.
По его мнению, открытие границы не приведет к значительным потерям. Кроме того, для поступления в украинские вузы уже засчитывают матуру – выпускное тестирование в Польше. Впоследствии могут позволить и экзамены, сданные в других странах.
Чиновник рассказал, что также введут зимнее поступление – отделения подготовки, куда университеты смогут забирать студентов без НМТ, там подготовить его к поступлению. Вузы за таких студентов получат дополнительный балл.
Сколько студентов покинули ЛНУ после разрешения на выезд ребятам 18 – 22 года?
- Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, что вуз не имеет конкретных данных о количестве таких ребят.
- Это может быть около 10 человек из вышеупомянутых 65, которых отчислили с 1 сентября. Максимум – 15 человек.
- В целом он не видит массового оттока студентов после того, как приняли решение о разрешении на выезд за границу ребятам в возрасте 18 – 22 года.