Не так давно уряд дозволив хлопцям віком 18 – 22 роки виїжджати за кордон. У МОН кажуть, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час дискусії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на LB.

Чи виїжджають студенти за кордон?

Лісовий зазначив, що частина тих, хто виїхав, повертається. Він додав, що ця динаміка збільшується. І переконаний, що далі дедалі більше тих молодих хлопців, які виїхали, повертатимуться з наближенням 90-денного терміну (на цей період в країнах ЄС для українців діє безвізовий режим).

Не бачимо ми ніяких аномалій в студентському контингенті. Не бачимо відрахування з університету. Молодь, можливо, виїжджає. Ми бачимо динаміку повернення,

– акцентував посадовець.

Міністр сподівається, що буде більше свободи щодо в'їзду-виїзду для молоді, яка "заблокована за кордоном".

Молодь, яка не ухвалювала самостійного рішення до 18 років, за яку рішення ухвалювали батьки. За школяра ухвалювали рішення батьки, керуючись природними страхами. Діти виїхали, закінчили школу за кордоном, вступили в університети і далі не можуть в'їхати, бо не виїдуть. Ми побачимо, я абсолютно вірю в те, що рішення приведе до балансу. Так, хто виїде, але хтось і в''їде,

– вважає Лісовий.

На його думку, відкриття кордону не приведе до значних втрат. Крім того, для вступу до українських вишів уже зараховують матуру – випускне тестування в Польщі. Згодом можуть дозволити й іспити, складені в інших країнах.

Цікаво! Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, як вплине рішення про дозвіл на виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років на мобілізацію.

Посадовець розповів, що також запровадять зимовий вступ – відділення підготовки, куди університети зможуть забирати студентів без НМТ, там підготувати його до вступу. Виші за таких студентів отримають додатковий бал.

Скільки студентів покинули ЛНУ після дозволу на виїзд хлопцям 18 – 22 роки?