5 тысяч гривен на первоклассника: кто еще может получить "Пакет школьника" до 1 ноября

Семьи, у которых ребенок в этом году поступает в первый класс, могут получить 5 тысяч гривен в виде единовременной помощи в рамках программы "Школьный набор". В 2026 году перечень того, на что разрешено тратить эти средства, был расширен.

О программе напомнили начальник Одесской областной государственной администрации Олег Кипер и глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. Заявление еще можно подать через приложение "Дія" или в сервисном центре Пенсионного фонда, однако сделать это нужно до установленного срока.

Что можно потратить на 5 тысяч гривен?

"Пакет школьника" предусматривает единовременную выплату семьям первоклассников. Средства можно потратить на одежду и обувь для ребенка, канцелярские товары, книги, спортивный инвентарь и другие вещи, необходимые для учебы.

С 2026 года возможности программы расширили, в частности, деньги разрешено направлять и на образовательные услуги.

По словам Олега Кипера, программой уже воспользовались почти 150 тысяч семей по всей Украине. Во Львовской области с начала августа помощь получили семьи почти 12 тысяч первоклассников, а в Одесской области в этом году к первому классу готовятся около 15 тысяч детей.

Как подать заявку на "Пакет школьника"?

Оформить помощь могут родители детей, которые в 2026 году идут в первый класс. Заявление принимают онлайн через приложение "Дия" или лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

На сроки подачи заявлений отдельно обратил внимание Максим Козицкий.

Если вы еще не подали заявление, это можно сделать до первого ноября через приложение "Дия" или в сервисном центре Пенсионного фонда,

– отметил глава Львовской ОГА.

Подать заявление нужно до 1 ноября 2026 года, поэтому семьи первоклассников, которые еще не воспользовались программой, имеют время оформить выплату одним из двух доступных способов.