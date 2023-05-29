Когда и как в Ровно и Кропивницком будут праздновать выпускные и последние звонки

В 2023 году из-за полномасштабной войны не во всех школах состоятся выпускные. Не будет торжеств преимущественно там, где ученики учились дистанционно.

В других регионах школы отказываются от массовых мероприятий и будут проводить скромнее, чем до войны. Как и когда состоятся выпускные вечера в Ровно и Кропивницком, читайте на 24 Канале.

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Как и когда будут проходить выпускные в Ровно

В Ровно массовых выпускных в 2023 году не будет, рассказал мэр города Александр Третьяк.

Выпускные в школах будут проходить с 29 мая по 2 июня непублично, немассово. Каждая школа будет организовывать минимероприятия.

Публичных, массовых, как мы привыкли в довоенный период, мы не будем проводить, ввиду составляющей безопасности,

– уточнил мэр Ровно.

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Когда будут выпускные в Кропивницком

В большинстве школ Кропивницкого дети будут учиться до 31 мая. Документы выпускникам вручат в июне, рассказала начальница управления образования горсовета Лариса Костенко.

Только в трех школах последний звонок будет 2 июня. В каких – не сообщают из соображений безопасности. Формат проведения последних звонков заведения будут выбирать самостоятельно.

Свидетельства об окончании начальной школы будут вручаться 31 мая, о базовом среднем образовании – 16 июня, об окончании школы – 30 июня.