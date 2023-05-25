Дата и формат последнего звонка зависит от ситуации в регионах. Так что окончательное решение будут принимать на местах. 24 Канал предлагает сценарии, которые помогут красиво провести праздник последнего звонка.
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Когда и как будет последний звонок 2023 в Украине
Минобразования ранее рекомендовало провести последний звонок в школах Украины 16 июня. Однако учебные заведения в некоторых регионах воспользовались правом самостоятельного решения и установили другие даты праздника.
Что важно, последний звонок в 2023 году будет раздаваться как вживую, так и онлайн. Онлайн в школах, которые расположены в потенциально опасном регионе или не имеют укрытия.
Что интересно, отдельные школы отказались от проведения праздника последнего звонка и отдадут деньги на ВСУ.
В целом громкие празднования в этом году из-за войны не предусмотрены.
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Сценарии последнего звонка 2023 года
Из-за полномасштабной войны в Украине не все школы могут провести праздник последнего звонка вживую. Этот сценарий подойдет тем школам, которые заканчивают 2022 – 2023 учебный год дистанционно. Он поможет провести праздник в режиме онлайн.
Ученики первых классов могут выучить на праздник такие короткие и красивые стишки:
Вже давно прийшла весна.
Вже давно нас манить літо.
Подивись: яка краса!
Ми так хочем жити!
*****
Хочем жити і навчатись
У мирній країні.
І радіти, й усміхатись!
НІ! Війні й руїні!
*****
Тільки в школу ми прийшли,
Як тут класно ! – зрозуміли!
Карантин якийсь ввели
І військові дії.
Те школы, которые смогут устроить праздничную линейку, могут взять на вооружение такой сценарий. Он предназначен для 9 класса. Этот "Последний звонок" предназначен для проведения в малокомплектной школе.
Ведущий подчеркнул, что праздник последнего звонка радостный и одновременно грустный. Для кого-то – это завершение учебного года, для кого-то – начало самостоятельной дороги в жизни.
Ученики также в рамках праздника могут устроить настоящий квест. Сценарий "В поисках школьного звонка" поможет учителю в игровой форме провести последний урок во 2 классе.
Этот квест поможет развивать познавательную активность, мотивацию к обучению, учить работать в команде. Учеников класса нужно поделить на команды. Каждая команда, путешествуя по станциям, последовательно выполняет задания. Квест можно производить в зале или на площадке.
Также праздник последнего звонка можно провести, отметив, что школа провожает выпускников. Теперь им принадлежит будущее Украины.