Дата и формат последнего звонка зависит от ситуации в регионах. Так что окончательное решение будут принимать на местах. 24 Канал предлагает сценарии, которые помогут красиво провести праздник последнего звонка.

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Когда и как будет последний звонок 2023 в Украине

Минобразования ранее рекомендовало провести последний звонок в школах Украины 16 июня. Однако учебные заведения в некоторых регионах воспользовались правом самостоятельного решения и установили другие даты праздника.

Что важно, последний звонок в 2023 году будет раздаваться как вживую, так и онлайн. Онлайн в школах, которые расположены в потенциально опасном регионе или не имеют укрытия.

Что интересно, отдельные школы отказались от проведения праздника последнего звонка и отдадут деньги на ВСУ.

В целом громкие празднования в этом году из-за войны не предусмотрены.

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Сценарии последнего звонка 2023 года

Из-за полномасштабной войны в Украине не все школы могут провести праздник последнего звонка вживую. Этот сценарий подойдет тем школам, которые заканчивают 2022 – 2023 учебный год дистанционно. Он поможет провести праздник в режиме онлайн.

Ученики первых классов могут выучить на праздник такие короткие и красивые стишки:

Вже давно прийшла весна.

Вже давно нас манить літо.

Подивись: яка краса!

Ми так хочем жити!

*****

Хочем жити і навчатись

У мирній країні.

І радіти, й усміхатись!

НІ! Війні й руїні!

*****

Тільки в школу ми прийшли,

Як тут класно ! – зрозуміли!

Карантин якийсь ввели

І військові дії.

Те школы, которые смогут устроить праздничную линейку, могут взять на вооружение такой сценарий. Он предназначен для 9 класса. Этот "Последний звонок" предназначен для проведения в малокомплектной школе.

Ведущий подчеркнул, что праздник последнего звонка радостный и одновременно грустный. Для кого-то – это завершение учебного года, для кого-то – начало самостоятельной дороги в жизни.

Ученики также в рамках праздника могут устроить настоящий квест. Сценарий "В поисках школьного звонка" поможет учителю в игровой форме провести последний урок во 2 классе.

Этот квест поможет развивать познавательную активность, мотивацию к обучению, учить работать в команде. Учеников класса нужно поделить на команды. Каждая команда, путешествуя по станциям, последовательно выполняет задания. Квест можно производить в зале или на площадке.

Также праздник последнего звонка можно провести, отметив, что школа провожает выпускников. Теперь им принадлежит будущее Украины.