Но это не помешало выпускникам красиво попрощаться со своей школой. В одном из учебных заведений провели школьный праздник прямо во время непогоды, отмечает 24 Канал.

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Ученики в Киеве станцевали вальс под проливным дождем

Киевские ученики одной из школ решили не отменять торжества, посвященные их прощанию со школьным этапом жизни, даже несмотря на непогоду. И провели их на школьном дворе. Свой выпускной танец ребята исполнили прямо под сильным дождем.

В сети опубликовали кадры выполнения выпускниками вальса во время непогоды. Также отметили, что на видео – 232 школа.

Выпускники в Киеве танцуют вальс под проливным дождем: видео

Когда последний звонок в Киеве

Ранее в КГГА сообщили: последний звонок в школах Киева в этом году прозвучит 30 мая. Ученикам 11-х классов при этом в мае предложат альтернативные модели обучения.

Документы об образовании будут выдавать с учетом ситуации с безопасностью. Свидетельства о получении начального образования ученики получат со 2 до 6 июня, базового среднего – с 11 до 14 июня, полного общего среднего образования – с 18 до 21 июня.