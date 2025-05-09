В МОН рассказали, какие ученики и ученицы и при каких условиях могут получить награды. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Кто получит свидетельство с отличием

Выпускники 9 класса получат свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10 – 12 баллов по всем предметам за 9 класс и государственной итоговой аттестации (если она происходит).

Не учитывают оценки за 5 – 8 классы.

Выпускники 11 (12) класса получат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10 – 12 баллов по всем предметам, изучавшихся на уровне профильного среднего образования, и ГИА (если она происходит).

Учитывают при этом оценки за 11 (12) класс и оценки за 10 класс (но только по тем предметам, изучение которых завершилось в 10 классе).

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Могут ли школы самостоятельно награждать учеников медалями

Учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы поощрения для учеников – например, грамоты, похвальные листы и золотые и серебряные медали.

Также руководителям и руководительницам учебных заведений для награждения учеников и учениц свидетельствами с отличием важно учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учеников и учениц.

Изменения вступили в силу с декабря 2024 года и будут действовать постоянно.