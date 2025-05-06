При этом всех, которые претендовали не только на золотую, но и на серебряную медали до их отмены Министерством образования и науки Украины. Заметим, что в этом году в Украине уже будут вручать свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием вместо медали, отмечает 24 Канал.

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В Харькове выпускников будут награждать медалями

Также все харьковские выпускники 11-х классов получат медали за несокрушимость. Как отметили в Харьковском горсовете, в этом году их получат все 4,5 тысячи выпускников, которые находятся в Харькове.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, на приобретение наград для школьников Департамент образования Харьковского городского совета потратит 1 миллион 72 тысячи гривен.

В общем горсовет хочет купить 4500 подарочных комплектов для награждения учащихся. Комплект состоит из медали и пластиковой коробки. Сама медаль должна быть сделана из цинкового сплава и покрыта "золотом".

Медали должны приобрести до 9 июня.

В прошлом году почти 8,5 тысяч школьников стали выпускниками харьковских учреждений среднего образования. В частности 900 из них отметили медалями за высокие достижения в учебе.