Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал. Право на получение свидетельства с отличием имеют выпускники, которые по результатам годового оценивания по всем предметам имеют результаты обучения 10, 11, 12 баллов.

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Пересдача оценок за семестр на высший балл не позволит получить документ с отличием.

Повышение результатов семестрового оценивания путем корректировки не дает оснований для вручения выпускникам 9 и 11 (12) классов свидетельств о получении образования с отличием,

– говорится в приказе.

Зато ученики, которые ранее могли претендовать на получение серебряной медали, получат обычное свидетельство о полном общем среднем образовании.

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