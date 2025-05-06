Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, зазначає 24 Канал. Право на отримання свідоцтва з відзнакою мають випускники, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів мають результати навчання 10, 11, 12 балів.

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Яку відзнаку отримають найкращі учні

Перескладання оцінок за семестр на вищий бал не дозволить отримати документ з відзнакою.

Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом коригування не дає підстав для вручення випускникам 9 та 11 (12) класів свідоцтв про здобуття освіти з відзнакою,

– мовиться у наказі.

Натомість учні, які раніше могли претендувати на отримання срібної медалі, отримають звичайне свідоцтво про повну загальну середню освіту.

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