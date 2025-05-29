Але це не завадило випускникам красиво попрощатися зі своєю школою. В одному із закладів освіти провели шкільне свято просто у час негоди, зазначає 24 Канал.
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Учні в Києві станцювали вальс під проливним дощем
Київські учні однієї зі шкіл вирішили не скасовувати урочистості, присвячені їхньому прощанню зі шкільним етапом життя, навіть попри негоду. І провели їх на шкільному подвір'ї. Свій випускний танець хлопці та дівчата виконали просто під сильним дощем.
У мережі опублікували кадри виконання випускниками вальсу у час негоди. Також зазначили, що на відео – 232 школа.
Випускники у Києві танцюють вальс під проливним дощем: відео
Коли останній дзвоник у Києві
Раніше у КМДА повідомили: останній дзвоник у школах Києва цьогоріч пролунає 30 травня. Учням 11-х класів при цьому у травні запропонують альтернативні моделі навчання.
Документи про освіту видаватимуть з урахуванням безпекової ситуації. Свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня, базової середньої – з 11 до 14 червня, повної загальної середньої освіти – з 18 до 21 червня.
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