Каким будет формат праздника последнего звонка, будет зависеть от ситуации безопасности в конкретном регионе. Когда состоится последний звонок в школах Украины в 2023 году, рассказывает 24 Канал.
Важно В МОН рассказали, когда в школах Украины закончится учебный год 2022 – 2023
Когда будет последний звонок 2023 года в школах
Учебный год в 2023 году в нашем государстве продлится до 30 июня для выпускников школ. Для учеников других классов – до конца мая.
В Киеве, например, последний звонок образовательный департамент советует провести 16 июня. Все же каждая школа может установить свою дату.
В Львове любая школа может без помощи других устанавливать дату последнего звонка и то, как его праздновать.
В Ивано-Франковске такая же ситуация, как и во Львове.
В Тернополе городской совет рекомендовал последний звонок провести 1 и 2 июня.
на Одесской области и на Черниговщине, по данным ОВА, учеба в школах завершится 26 мая. В этот день предварительно и должны провести праздник последнего звонка.
Как пройдет праздник
Что интересно, не всюду праздник последнего звонка состоится очно. Если у школы нет бомбоубежища или она находится в безопасном регионе страны, праздник могут провести онлайн.
Скорее всего, праздник последнего звонка, как и выпускные в 2023 году, учитывая полномасштабную войну, будет скромным.
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Когда в Украине закончится учебный год 2023
- Продолжительность учебного года в школах Украины должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
- Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
- Как подчеркнули в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.