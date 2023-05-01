Об этом во время эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И добавил, что у МОН уже есть определенные рекомендации.

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Будут ли выпускные вечера в Украине в 2023 году

Витренко подчеркнул: сейчас МОН рекомендует военным администрациям и школам учитывать ситуацию с безопасностью и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения. То есть, состоится ли выпускной в конкретной школе, будут решать дирекция и учителя учебного заведения.

Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине сейчас работает более 12 тысяч школ – и в каждой ситуация может быть другая. Потому Министерство рекомендует решать вопросы проведения выпускных на местах.

Витренко при этом уточнил, что, скорее всего, на тех территориях, где обучение длилось онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать детей, родителей и учителей опасности.

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Как проходили выпускные в 2022 году

В 2022 году выпускные в Украине прошли в онлайн-режиме.

К тому времени Россия повредила более 1800 образовательных учреждений по всей Украине.

По словам президента Зеленского, вместо долгожданного последнего звонка ученики слышали звуки сирен, извещающих об угрозе авиаудара.