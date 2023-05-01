Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І додав, що МОН вже ж має певні рекомендації.

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Чи будуть випускні вечори в Україні у 2023 році

Вітренко наголосив: наразі МОН рекомендує воєнним адміністраціям та школах зважати на безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану. Тобто те, чи відбудеться випускний у конкретній школі, вирішуватимуть дирекція та вчителі навчального закладу.

Ми впевнені, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей забирати не треба,

– наголосив посадовець.

За його словами, в Україні зараз функціонує понад 12 тисяч шкіл – і в кожній ситуація може бути інша. Тому міністерство рекомендує вирішувати питання проведення випускних на місцях.

Вітренко при цьому уточнив, що швидше за все на тих територіях, де навчання тривало онлайн, випускних не буде, аби не наражати дітей, батьків і вчителів на небезпеку.

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Як відбувалися випускні у 2022 році

У 2022 році випускні в Україні відбулися в онлайн-режимі.

На той час Росія пошкодила понад 1 800 освітніх закладів по всій Україні.

За словами президента Зеленського, замість довгоочікуваного останнього дзвоника учні чули звуки сирен, які сповіщають про загрозу авіаудару.