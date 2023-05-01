Про це під час ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. За його слова, усі механізми відпрацьовані.
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Чи отримають учні з ТОТ та ті, що за кордоном, атестати
Школярі, які перебувають за кордоном, можуть отримати свої атестати про закінчення української школи у дипломатичних установах, уточнив чиновник. Якщо вони повернуться на Батьківщину, жодних проблем із отриманням атестатів також не матимуть.
Вітренко додав і те, що діти, які перебував на ТОТ, також не матимуть проблем із отриманням свідоцтва про освіту. На небезпечних у час війни територіях, де навчання тривало весь час онлайн, атестати можна буде отримати в управліннях освіти, а не у школах. До школи йти небезпечно, уточнив посадовець.
У цьому році ми дуже добре підготовані до старту випускної та вступної кампаній,
– наголосив заступник очільника МОН.
Також він зазначив: таким учням для вступу у виш, можна буде вказати лише номер атестата при реєстрації. Вони можуть зареєструватися і за даними паспорта чи ідентифікаційного коду. Якщо учень хоче отримати свідоцтво в руки, варто звернутися до управління освіти.
Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.