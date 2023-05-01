Про це під час ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. За його слова, усі механізми відпрацьовані.

Читайте "Реагувати жорстко": Лісовий заявив про необхідність зміни культури у навчальних закладах

Чи отримають учні з ТОТ та ті, що за кордоном, атестати

Школярі, які перебувають за кордоном, можуть отримати свої атестати про закінчення української школи у дипломатичних установах, уточнив чиновник. Якщо вони повернуться на Батьківщину, жодних проблем із отриманням атестатів також не матимуть.

Вітренко додав і те, що діти, які перебував на ТОТ, також не матимуть проблем із отриманням свідоцтва про освіту. На небезпечних у час війни територіях, де навчання тривало весь час онлайн, атестати можна буде отримати в управліннях освіти, а не у школах. До школи йти небезпечно, уточнив посадовець.

У цьому році ми дуже добре підготовані до старту випускної та вступної кампаній,

– наголосив заступник очільника МОН.

Подбати про майбутнє школяра вже сьогодні – легко! Спробуйте навчання в дистанційній школі "Оптіма", де команда професійних викладачів робить все, аби уроки проходили ефективно. Ще вагаєтесь? Тоді відвідайте безкоштовний вебінар з випускницею "Оптіми", яка стала студенткою Гарварду, та дізнайтесь з перших уст про всі переваги дистанційної школи! Більше про захід та реєстрацію – за посиланням.

Також він зазначив: таким учням для вступу у виш, можна буде вказати лише номер атестата при реєстрації. Вони можуть зареєструватися і за даними паспорта чи ідентифікаційного коду. Якщо учень хоче отримати свідоцтво в руки, варто звернутися до управління освіти.

Глава МОН назвав термінові зміни української освіти