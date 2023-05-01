Об этом во время эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. По его словам, все механизмы отработаны.

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Получат ли ученики из ТОТ и за рубежом аттестаты

Находящиеся за рубежом школьники могут получить свои аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях, уточнил чиновник. Если они вернутся на Родину, никаких проблем с получением аттестатов также не будет.

Витренко добавил и то, что находившиеся на В дети также не будут иметь проблем с получением свидетельства об образовании. На опасных во время войны территориях, где обучение длилось все время онлайн, аттестаты можно получить в управлениях образования, а не в школах. В школу идти опасно, уточнил чиновник.

В этом году мы очень хорошо подготовлены к старту выпускной и вступительной кампаний,

– подчеркнул заместитель главы МОН.

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Также он отметил: таким ученикам для поступления в вуз можно будет указать только номер аттестата при регистрации. Они могут зарегистрироваться и по данным паспорта или идентификационного кода. Если ученик хочет получить свидетельство в руки, следует обратиться в управление образования.

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