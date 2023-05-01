Об этом во время эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. По его словам, все механизмы отработаны.
Читайте "Реагировать жестко": Лисовой заявил о необходимости смены культуры в учебных заведениях
Получат ли ученики из ТОТ и за рубежом аттестаты
Находящиеся за рубежом школьники могут получить свои аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях, уточнил чиновник. Если они вернутся на Родину, никаких проблем с получением аттестатов также не будет.
Витренко добавил и то, что находившиеся на В дети также не будут иметь проблем с получением свидетельства об образовании. На опасных во время войны территориях, где обучение длилось все время онлайн, аттестаты можно получить в управлениях образования, а не в школах. В школу идти опасно, уточнил чиновник.
В этом году мы очень хорошо подготовлены к старту выпускной и вступительной кампаний,
– подчеркнул заместитель главы МОН.
Также он отметил: таким ученикам для поступления в вуз можно будет указать только номер аттестата при регистрации. Они могут зарегистрироваться и по данным паспорта или идентификационного кода. Если ученик хочет получить свидетельство в руки, следует обратиться в управление образования.
Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач для реализации – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН является модернизация и трансформация системы профессионального образования.