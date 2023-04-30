Он подчеркнул, что эти сообщения-комментарии глубокие и профессиональные. При этом Лисовой хочет наладить практику такой коммуникации с общественностью.
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Лисовой заявил о необходимости смены культуры в учебных заведениях
При этом глава МОН подчеркнул, что чиновники будут создавать определенные возможности для коммуникации, а также инструменты оценки качества учебных заведений. А общины уже сами будут решать, пользоваться ли ими.
Спускать какие-либо решения на школы мы не можем. Ведь стремимся изменить культуру в учебных заведениях. До сих пор есть последствия тоталитарной культуры: когда образование готовило винтики для системы, где командно-административная форма общения была нормой,
– заявил глава МОН.
Однако по вопросу использования украинского языка в учебных заведениях методы должны быть жесткими. Закон Украины о языке, подчеркнул министр, нужно выполнять неукоснительно. За этим должно следить руководство учебного заведения.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.