По словам нардепки Инны Совсун, это позволит изъять вредоносный и опасный учебник из школ. Ведь пересмотр решения лишит его грифовки "рекомендован МОН".

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Учебник "Основы здоровья" извлекут из школьной программы

Нардепка уточнила, что этот учебник "забивает" головы детям тезисами вроде "жертвы провоцируют насильника короткой юбкой, ярким макияжем, походом на дискотеку" и прочим токсичным мусором.

Наконец у Министерства образования появилась воля, чтобы деть этот адский учебник куда-то подальше от украинских школ,
– сказала Совсун.

Так, МОН издало распоряжение Института модернизации содержания образования о проведении повторной экспертизы учебника.

Также нардепка считает, что нужно решать, как бороться со случаями социального насилия и притязаний в школах. По ее мнению, следует разработать учебные материалы и тренинги для учителей на тему социального образования и предотвращения насилия.

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Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах

  • Петицию с требованием ввести обязательное половое воспитание в систему образования обнародовали 9 февраля.
  • Украинцы ее поддержали. В месяц эта петиция набрала более 25 тысяч подписей.
  • Авторы считают, что половое воспитание детей важно.
  • Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний.
  • Также то, что сексуальность есть естественный аспект человеческого существования. И должно помочь детям подготовиться ко взрослой жизни.
  • Половое воспитание также учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального.
  • Петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Он поручил проработать соответствующие предложения правительства.