По словам нардепки Инны Совсун, это позволит изъять вредоносный и опасный учебник из школ. Ведь пересмотр решения лишит его грифовки "рекомендован МОН".
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Нардепка уточнила, что этот учебник "забивает" головы детям тезисами вроде "жертвы провоцируют насильника короткой юбкой, ярким макияжем, походом на дискотеку" и прочим токсичным мусором.
Наконец у Министерства образования появилась воля, чтобы деть этот адский учебник куда-то подальше от украинских школ,
– сказала Совсун.
Так, МОН издало распоряжение Института модернизации содержания образования о проведении повторной экспертизы учебника.
Также нардепка считает, что нужно решать, как бороться со случаями социального насилия и притязаний в школах. По ее мнению, следует разработать учебные материалы и тренинги для учителей на тему социального образования и предотвращения насилия.
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Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах
- Петицию с требованием ввести обязательное половое воспитание в систему образования обнародовали 9 февраля.
- Украинцы ее поддержали. В месяц эта петиция набрала более 25 тысяч подписей.
- Авторы считают, что половое воспитание детей важно.
- Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний.
- Также то, что сексуальность есть естественный аспект человеческого существования. И должно помочь детям подготовиться ко взрослой жизни.
- Половое воспитание также учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального.
- Петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Он поручил проработать соответствующие предложения правительства.