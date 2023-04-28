За словами нардепки Інни Совсун, це дасть змогу вилучити шкідливий та небезпечний підручник зі шкіл. Адже перегляд рішення позбавить його грифування "рекомендовано МОН".

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Нардепка уточнила, що цей підручник "забиває" голови дітям тезами на зразок "жертви провокують насильника короткою спідницею, яскравим макіяжем, походом на дискотеку" та іншим токсичним сміттям.

Нарешті у Міністерства освіти з'явилася воля, щоб подіти цей пекельний підручник кудись подалі від українських шкіл,

– сказала Совсун.

Так, МОН видало розпорядження Інституту модернізації змісту освіти щодо проведення повторної експертизи підручника.

Також нардепка вважає, що треба вирішувати, як боротися з випадками ceкcyального насилля та домагань у школах. На її думку, варто розробити навчальні матеріали та тренінги для вчителів на тему ceкcyальної освіти й запобіганню насиллю.

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