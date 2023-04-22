Також – поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом. Про це в ефірі національного телемарафону заявив освітній омбудсман Сергій Горбачов.

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Горбачов пояснив важливість впровадження статевого виховання у школах

Горбачов вважає, що статеве виховання у школах впроваджувати треба, бо це – питання безпеки. Саме безпека є найголовнішим правом людини, правом на життя і здоров'я.

Те, що ми маємо неприємні випадки, пов'язані зі злочинами на статевому ґрунті і захворювання, дуже часто це пов'язано з тим, що багато людей просто не знають, як себе правильно поводити,

– вважає омбудсман.

Посадовець також уточнив, що саме для того і потрібне статеве виховання і сексуальна освіта. При цьому наголосив, що статеве виховання – це більше про фізіологію, сексуальна освіта – більше соціальний аспект, правила поведінки у стосунках з іншими людьми.

Омбудсман зазначив, що певні елементи обох дисциплін є в українських шкільних програмах – зокрема, у курсі природничих наук, біології. Тобто є певні елементи правил поводження та ставлення до себе, громадянської освіти, поваги до прав іншої людини. Але доволі роздрібнено. Петиція ж пропонує це структурувати.

Посадовець також нагадав, що тема сексу й міжстатевих стосунків була табуйована в СРСР, оскільки тоталітарний режим все намагався тримати під контролем. Натомість, за його словами, секс – це область людської свободи.

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Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах