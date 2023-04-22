Також – поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом. Про це в ефірі національного телемарафону заявив освітній омбудсман Сергій Горбачов.
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Горбачов пояснив важливість впровадження статевого виховання у школах
Горбачов вважає, що статеве виховання у школах впроваджувати треба, бо це – питання безпеки. Саме безпека є найголовнішим правом людини, правом на життя і здоров'я.
Те, що ми маємо неприємні випадки, пов'язані зі злочинами на статевому ґрунті і захворювання, дуже часто це пов'язано з тим, що багато людей просто не знають, як себе правильно поводити,
– вважає омбудсман.
Посадовець також уточнив, що саме для того і потрібне статеве виховання і сексуальна освіта. При цьому наголосив, що статеве виховання – це більше про фізіологію, сексуальна освіта – більше соціальний аспект, правила поведінки у стосунках з іншими людьми.
Омбудсман зазначив, що певні елементи обох дисциплін є в українських шкільних програмах – зокрема, у курсі природничих наук, біології. Тобто є певні елементи правил поводження та ставлення до себе, громадянської освіти, поваги до прав іншої людини. Але доволі роздрібнено. Петиція ж пропонує це структурувати.
Посадовець також нагадав, що тема сексу й міжстатевих стосунків була табуйована в СРСР, оскільки тоталітарний режим все намагався тримати під контролем. Натомість, за його словами, секс – це область людської свободи.
До теми Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах
Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах
- Петицію з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого.
- Українці підтримали її. За місяць ця петиція набрала понад 25 тисяч підписів.
- Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе.
- Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров'я і попереджувати ризики статевих захворювань.
- Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.
- Статеве виховання також навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.
- Петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.