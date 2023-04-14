Тепер розглядом петиції займатиметься Кабмін. Про це вказано у відповіді на петицію.

Читайте Українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах

Зеленський відповів на петицію про статеве виховання в освіті

Президент, зокрема, подякував за активну громадянську позицію усім, хто долучився до петиції. І зауважив, що політика держави в освіті повинна задовольняти потреби людини і суспільства.

Тож Зеленський звернувся до уряду з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції. При цьому Кабмін має поінформувати його та авторку петиції про результати розгляду.

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