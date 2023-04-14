Теперь рассмотрением петиции будет заниматься Кабмин. Об этом говорится в ответе на петицию.

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Зеленский ответил на петицию о половом воспитании в образовании

Президент, в частности, поблагодарил за активную гражданскую позицию всех, кто принял участие в петиции. И отметил, что политика государства в образовании должна удовлетворять потребности человека и общества.

Зеленский обратился к правительству с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения. При этом Кабмин должен проинформировать его и автора петиции о результатах рассмотрения.

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