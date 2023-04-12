Список учебников объявили по итогам отбора. К слову, ученики 5 и 6 класса учатся в рамках реформы Новой украинской школы.

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Учителя выбрали учебники для учеников 5 и 6 класса

Конкурсный отбор проводился из 5 названий учебников для 5 класса и 49 названий – для 6 класса.

Авторские коллективы и издательства подготовили на конкурс 3 учебника для 5 класса и 111 учебников для 6 класса.

Всего в перечень учебников-победителей конкурсного отбора вошли 3 учебника для 5 класса и 73 учебника для 6 класса.

Среди них – учебники для учебных заведений, где учатся дети с нарушениями зрения, и учебники, которые переведут на языки национальных меньшинств.

Что такое Новая украинская школа

Это реформа, разработанная Министерством образования и науки Украины.

Первый класс в рамках НУШ набрали в 2018 году.

Проект предполагает формирование у школьников критического мышления и умение применять знания в повседневной жизни.

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Учителям не увеличивают зарплату

  • Украинским учителям уже 3 года не увеличивают зарплату.
  • Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после окончания войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.
  • К слову, украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д.
  • Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.