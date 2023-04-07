Соотношение зарплат учителей с требованиями закона об образовании проанализировали эксперты шведско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине" Ян Герчинский и Игорь Островский.
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Какова должна быть базовая зарплата учителя
Эксперты подчеркивают, что этой цели закона так и не достигли. Зарплаты учителей в Украине всегда были значительно ниже.
Хотя Постановление КМУ № 822 от 10 июля 2019 года предусматривает существенное повышение зарплат педагогов, однако с ноября 2019 года его неоднократно приостанавливали (в настоящее время – до декабря 2023 года).
Расходы из госбюджета на полное выполнение положений закона об образовании по зарплатам учителей никогда не были реально оценены и публично не обсуждались,
– заявили авторы исследования.
В аналитической справке эксперты рассмотрели также два разных пункта закона об образовании по минимальной зарплате учителей. А именно: требования по переходному периоду и требования по действию постоянной нормы закона.
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Учителям не увеличивают зарплату
- Украинским учителям уже 3 года не увеличивают зарплату.
- Теперь в образовательном комитете заявили, что увеличат зарплаты педагогам только после окончания войны в Украине. Подробности – читайте за этой ссылкой.
- К слову, украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д.
- Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.