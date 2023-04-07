Соотношение зарплат учителей с требованиями закона об образовании проанализировали эксперты шведско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине" Ян Герчинский и Игорь Островский.

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Эксперты подчеркивают, что этой цели закона так и не достигли. Зарплаты учителей в Украине всегда были значительно ниже.

Хотя Постановление КМУ № 822 от 10 июля 2019 года предусматривает существенное повышение зарплат педагогов, однако с ноября 2019 года его неоднократно приостанавливали (в настоящее время – до декабря 2023 года).

Расходы из госбюджета на полное выполнение положений закона об образовании по зарплатам учителей никогда не были реально оценены и публично не обсуждались,

– заявили авторы исследования.

В аналитической справке эксперты рассмотрели также два разных пункта закона об образовании по минимальной зарплате учителей. А именно: требования по переходному периоду и требования по действию постоянной нормы закона.

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