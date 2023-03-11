Все ответы есть в образовательном законе. Он регулирует права и обязанности педагогов, а также вопросы оплаты труда.

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Могут учителям "врезать" зарплату

Согласно Закону Украины об образовании, органы управления, то есть отделы, управления, департаменты, уже не являются работодателями для учителей. Зато таковы – сами школы и их директора.

Теперь школа и ее руководитель имеет право самостоятельно брать на работу педагогов и увольнять их. А также определять их должностные обязанности, привлекать к ответственности.

Поэтому, если орган управления образования принимает решение о невыплате учителю полной зарплаты, такие действия незаконны и могут наказываться законом.

При этом аргумент о "малом количестве учеников на онлайн-уроке" не является причиной для урезания заработка педагогам.

Если есть такие факты, учителям советуют обращаться в управление Гоструда.

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