Усі відповіді є в освітньому законі. Він регулює права та обов'язки педагогів, а також питання оплати їхньої праці.
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Чи можуть вчителям "врізати" зарплату
Відповідно до Закону України про освіту, органи управління, тобто відділи, управління, департаменти, вже не є роботодавцями для вчителів. Натомість такими є самі школи та їхні директори.
Тож тепер школа та її очільник має право самостійно брати на роботу педагогів та звільняти їх. А також визначати їхні посадові обов'язки, притягувати до відповідальності тощо.
Тож, якщо орган управління освіти ухвалює рішення про невиплату вчителю повної зарплати, такі дії є незаконні і можуть каратися законом.
При цьому аргумент про "малу кількість учнів на онлайн-уроці" не є причиною для врізання заробітку педагогам.
Якщо такі факти є, вчителям радять звертатися в управління Держпраці.
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Вчителям не збільшують зарплату
- Українським учителям вже 3 роки не збільшують зарплату.
- Тепер в освітньому комітеті заявили, що збільшать зарплати педагогам лише після завершення війни в Україні. Деталі – читайте за цим посиланням.
- До слова, українські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо.
- Які зарплати отримують вчителі в різних регіонах України – читайте тут.