Співвідношення зарплат учителів із вимогами закону про освіту проаналізували експерти шведсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні" Ян Герчинський та Ігор Островський.

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Експерти наголошують: цієї мети закону так і не досягли. Зарплати вчителів в Україні завжди були значно нижчими.

Хоча Постанова КМУ № 822 від 10 липня 2019 року передбачає суттєве підвищення зарплат педагогів, проте з листопада 2019 року її неодноразово призупиняли (наразі – до грудня 2023 року).

Витрати з держбюджету на повне виконання положень закону про освіту щодо зарплат вчителів ніколи не були реально оцінені та публічно не обговорювалися,

– заявили автори дослідження.

В аналітичній довідці експерти розглянули також два різні пункти закону про освіту щодо мінімальної зарплати вчителів. А саме: вимоги щодо перехідного періоду та вимоги щодо дії постійної норми закону.

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