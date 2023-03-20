На жаль, підвищення зарплат вчителів у 2023 році скасували. Рішення Кабміну призупиняє норму, яка встановлювала з 1 січня 2023 року мінімальний розмір ставки зарплати педагога – чотири прожиткові мінімуми.

Важливо Чи можуть вчителям "врізати" зарплату через малу кількість дітей на уроках

Додамо, що станом на 1 січня 2023 року, прожитковий мінімум становить 2684 гривень. Тому, оплата праці вчителів у школах у 2023 році залишається на рівні попереднього року.

Оплата праці може бути визначена як за години, так і за місяць роботи, залежно від типу та умов праці. Окрім базової заробітної плати, педагоги можуть отримувати додаткові виплати за:

педагогічну майстерність,

наукову роботу,

доплати за викладання додаткових предметів,

класного керівника,

різні види доплат та компенсацій (наприклад, за викладання у важких чи шкідливих умовах, за перевиконання нормативів) тощо.

Які доплати і надбавки мають вчителів у 2023 році

Окрім оплати за ставкою, педагоги мають право на доплати й надбавки. Розміри доплат за окремі види роботи встановлюються згідно з Постановою № 1391.

Цікаво Навіщо вчителям підвищення кваліфікації та скільки годин на рік треба набрати

Найбільш поширеними доплатами й надбавками у педпрацівників наразі є:

надбавка за стаж педагогічної (також науково-педагогічної) роботи – 10% (3 роки), 20% (20 років) та 30% (30 років);

надбавка за престижність праці – 20%;

доплата за перевірку письмових робіт – 15% (у 1 − 4 класах, незалежно від навантаження), 10 − 20% (у 5 − 12 класах, але тут все залежить від предмету: 20% – мова й література, 15% – математика, 10% – іноземна мова, креслення);

доплата за класне керівництво – 20% (початкові класи), 25% (старші класи);

доплати за завідування та керівництво гуртками, лабораторіями тощо – 10 − 15%;

надбавка за сертифікацію – 20% (протягом строку дії сертифікату).

Додамо, що українські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень зарплати на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо. Які зарплати отримують вчителі в різних регіонах України – читайте тут.