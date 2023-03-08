Питання атестації та підвищення кваліфікації вчителів регулюється ключовими законодавчими актами. Зокрема, законом про освіту, постановою уряду та типовим положення про атестацію педагогів.

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Скільки годин підвищення кваліфікації на рік треба набрати

Кожен педагог зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію з урахуванням особливостей.

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника упродовж п’яти років, яка оплачується за кошти державного та місцевих бюджетів, має бути мінімум 150 годин.

З них не менше 10 відсотків обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань та навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Навіщо потрібне підвищення кваліфікації для вчителів

Педагогічний працівник зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації щорічно. Він самостійно обирає конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації.

Водночас відвідування тих чи інших курсів підвищення кваліфікації не надає привілеїв педагогічним працівникам у питаннях "замін", допуску до роботи, збереження та розподілу педагогічного навантаження. Заміщення тимчасово відсутніх педагогічних працівників, розподіл педагогічного навантаження між ними здійснюється директором закладу загальної середньої освіти.

За результатами атестації визначається:

відповідність педагога займаній посаді,

присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії,

присвоюються педагогічні звання.

Крім того, рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагога з роботи.

Водночас вчитель визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в галузі освіти;

виконує посадові обов’язки в повному обсязі;

пройшов підвищення кваліфікації.

Проте, навіть якщо атестаційна комісія ухвалює рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді, керівник закладу може розірвати трудовий договір.

В разі переходу педагогічного працівника до іншого закладу освіти в рік проведення чергової атестації, за ним зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації.

Додамо, що українські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень зарплати на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо. Які зарплати отримують вчителі в різних регіонах України – читайте тут.