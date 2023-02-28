На початку березня в кабінеті учасника сертифікації буде розміщено листи із зазначеними адресами пунктів проведення тестування. Вчителям важливо взяти з собою цей документ.

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Регіональний центр надсилав повідомлення про результати реєстрації на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу, а зареєстрованим учасникам – логін і PIN-код доступу до кабінету учасника сертифікації, розміщеного на сайті УЦОЯО.

Коли відбудеться сертифікація

Вже менше, ніж за два тижні, 11 березня 2023 року відбудеться перший етап сертифікації – незалежне тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи.

Додамо, що тест укладено українською мовою, він містить 100 завдань, на виконання яких надається 180 хвилин.

Який документ потрібен для допуску

Вже 3 березня в кабінеті учасника сертифікації буде розміщено листи-виклики, у яких зазначено адреси пунктів проведення незалежного тестування.

В УЦОЯО радять учасникам сертифікації завчасно роздрукувати лист-виклик, адже цей документ обов’язковий для допуску до пункту тестування.

Що таке сертифікація вчителів та навіщо вона

Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

перший – незалежне тестування учасників сертифікації,

другий – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності,

третій – вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Варто зазначити, що вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримують 20% надбавки до зарплати. Вона виплачується протягом дії сертифікату, а це триває три роки.

Крім того, якщо вчитель провалить сертифікацію, це не буде нести якихось негативних наслідків. Адже її мета – виявити тих, хто володіє всіма компетентностями на вищому рівні.

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Сертифікація фокусується на професійному стандарті вчителя. Це так би мовити опис "якісного" вчителя. Ці стандарти сприяють професіоналізації вчителювання, підвищують статус професії і формулюють елементи ефективного викладання у школах.

Очікується, що в майбутньому сертифікація зовсім замінить атестацію педагогів. До того ж, вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.