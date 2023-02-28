В начале марта в кабинете участника сертификации будут размещены письма с указанными адресами пунктов проведения тестирования. Учителям важно взять с собой этот документ.

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Региональный центр присылал уведомления о результатах регистрации на указанный в регистрационной карточке-заявлении адрес, а зарегистрированным участникам – логин и PIN-код доступа в кабинет участника сертификации, размещенного на сайте УЦОКО.

Когда состоится сертификация

Уже меньше, чем через две недели, 11 марта 2023 года состоится первый этап сертификации – независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей начальной школы.

Добавим, что тест был составлен на украинском языке, он содержит 100 заданий, на выполнение которых предоставляется 180 минут.

Какой документ требуется для допуска

Уже 3 марта в кабинете участника сертификации будут размещены письма-вызовы, в которых указаны адреса пунктов проведения независимого тестирования.

В УЦОКО советуют участникам сертификации заранее распечатать письмо-вызов, ведь этот документ обязателен для допуска к пункту тестирования.

Что такое сертификация учителей и зачем она

Сертификация – это внешняя оценка профессиональных компетентностей учителей. Ее цель – выявить и поощрить учителей с высоким уровнем мастерства, обладающих методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями.

Сертификация состоит из трех этапов, происходящих последовательно один за другим:

первый – независимое тестирование участников сертификации,

второй – самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства,

третий – изучение практического опыта работы участников сертификации.

Стоит отметить, что успешно прошедшие сертификацию учителя, получают 20% надбавки к зарплате. Она выплачивается в течение действия сертификата, а это длится три года.

Кроме того, если учитель провалит сертификацию, это не будет нести каких-либо негативных последствий. Ведь ее цель – выявить тех, кто владеет всеми компетентностями на высшем уровне.

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Сертификация фокусируется на профессиональном стандарте учителя. Это так сказать описание "качественного" учителя. Эти стандарты способствуют профессионализации учительства, повышают статус профессии и формулируют элементы эффективного преподавания в школах.

Ожидается, что в будущем сертификация полностью заменит аттестацию педагогов. К тому же учителя участвуют в сертификации добровольно и могут отказаться от участия на любом ее этапе.