Что такое ChatGPT

ChatGpt – это чат-бот с искусственным интеллектом, который может работать с текстом, кодом, формулами и числами. То есть он может генерировать все, что ему зададут, это некий виртуальный помощник.

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Вокруг ChatGPT возник сильный ажиотаж. Люди волнуются, не заменит ли этот чат-бот заменить людей на работе в ближайшем будущем. Эксперты в разных сферах выражают опасения, что ChatGPT может повлиять на спрос специалистов, работающих с информационными технологиями.

Действительно ли он так умен? ChatGPT "тренировали" специалисты. Каждый исполнял две роли: пользователя и помощника искусственного интеллекта. Они анализировали ответы и совершенствовали модель, чтобы уменьшить количество обманчивых ответов, вредной информации и избегать оскорбительных формулировок.

Минусы ChatGPT

Однако ChatGPT имеет некоторые недостатки:

первый недостаток – чат-бот пользуется контентом из интернета по состоянию на 2021 год. И все, что было опубликовано или обновлено позже, ему недоступно.

второй недостаток – ChatGPT не фильтрует использованные источники по правдивости. Иногда чат-бот может выдавать бессмысленные ответы или подавать дезинформацию как факты.

третий недостаток – чат-бот чувствителен к формулировке запросов. Он сначала выполнит задание. Но если его перефразировать, модель может ответить, что не знает ответа.

четвертый недостаток – чат-бот иногда может что-нибудь придумать. Журналисты BBC провели эксперимент: они поставили задачу чата сгенерировать статью в стиле издания. ChatGPT довольно быстро издал текст, но к нему было много замечаний, в частности, он придумал одну цитату.

Как ChatGPT влияет на образование

Этот чат-бот может писать ученические эссе и контрольные, а также вести дискуссии по научным темам. Уже известны случаи, когда студенты создавали благодаря ChatGPT дипломные работы, так что это серьезный вызов для системы образования. Кроме того, он может даже генерировать ответы на контрольные.

Конечно, это настораживает педагогов всего мира. Ведь есть страх, что ученики перестанут самостоятельно выполнять домашние задания.

Ведь украинские педагоги только научились справляться с плагиатом в работах детей. А теперь возник новый вызов – чат-бот, генерирующий ученические работы без плагиата. Он перефразирует найденную информацию, избегая таким образом заимствований.

Интересно, что газета Stanford Daily провела анонимный опрос среди студентов:

17% респондентов признались, что использовали ChatGPT для выполнения домашних заданий и на экзаменах,

5% студентов вообще почти не редактировали сгенерированный чат-ботом контент.

Поэтому педагоги волнуются, что придется переосмыслить систему экзаменов и их оценивание. Компания отмечает, что хочет помочь учебным заведениям, поэтому там уже работают над системой, которая позволит проверять, использовали ли ученики ChatGPT.

Может ли он оставить учителей без работы

ChatGPT в силу своих особенностей никак не сможет заменить работу учителей. Ведь генерирование учебных материалов и задач – это только маленький процент работы педагогов.

Что касается образовательных процессов и системы оценки, то здесь учителя могут взаимодействовать с новейшим чат-ботом, чтобы улучшить учебный процесс. Итак, в образовании воспринимать ChatGPT как угрозу точно не стоит.

Так же, как фотография не заменила картины художников, ChatGPT не сможет заменить исследовательские работы или художественные произведения. Следовательно, стоит сосредоточиться на том, как чат-бот сможет упростить работу специалистов в разных сферах.