Щоб актуалізувати засвоєні раніше знання, випускники обирають позашкільну освіту: індивідуальні уроки з репетитором, спеціалізовані курси, групові заняття з обраних предметів. При цьому все більшої популярності набирає дистанційний формат навчання.

Актуально Більше, ніж навчання: приватні дистанційні школи задають тренд на соціальну відповідальність

Які школи пропонують дистанційну підготовку до НМТ, що відомо про переваги такого формату та на які нюанси звернути увагу випускникам – 24 Канал розповідає нижче.

Яким буде НМТ у 2023 році

Реєстрація на НМТ-2023 відбудеться у квітні. На виконання завдань абітурієнти матимуть 180 хвилин. Тест проходитиме у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) у закладах освіти України та за кордоном.

Складатиметься НМТ цього року із двох обов’язкових предметів – української мови та математики. Третій – залежатиме від фаху, який обирає абітурієнт. Серед запропонованих:

історія України;

іноземна мова;

біологія;

фізика;

хімія.



Як підготуватися до НМТ-2023 / Фото Unsplash

Які курси обрати для підготовки

Експерти радять випускникам не панікувати, адже часу на підготовку ще достатньо. Однак вони наголошують, що використати його потрібно раціонально. Перш за все важливо вибрати предмети, на яких сконцентрується школяр. Далі – підібрати професіоналів, які вже мають досвід у підготовці до НМТ.

Особливо виділяються репетитори з дистанційної школи Optima Academy. Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі, а також закріпити результати за програмою "інтенсив". Цей підхід академії протестували минулорічні випускники, які продемонстрували чудові результати на тесті. Про це свідчать і відгуки від дітей, які вже навчаються в найкращих вишах країни.

Щоб виправдати очікування школярів та батьків, дистанційна школа запровадила функцію пробного заняття. Учні можуть відвідати перший урок безкоштовно та самостійно переконатися в якості матеріалу, який надає "Оптіма".

Важливо, що дистанційна школа пропонує різну тривалість курсів – від 2 років до 2-місячного суперінтенсиву. До того ж кожен може підібрати найзручніший для себе час занять.



Дистанційний формат озволить навчатися з будь-якого зручного місця / Фото Unsplash

Не менш важливим є те, що в "Оптімі" постійно вдосконалюються програми та навчальний простір. Експерти аналізують освітні інновації, тестують і запроваджують нові методи навчання, доповнюють навчальні програми. При цьому головний акцент в "Оптімі" роблять на практиці: 80% приділяють виконанню практичних завдань і тільки 20% – розгляд теорії.

Особлива увага приділена й підбору викладачів. Усі, хто веде курси із підготовки до НМТ, пройшов спеціальний конкурс та декілька етапів співбесід. Крім того, викладачі постійно вдосконалюють свої професійні навички, відвідуючи тренінги та навчальні курси.

Також "Оптіма" розробила великий вибір курсів для дітей і дорослих. Тож навчатися можна усією сім'єю. Зокрема, тут діє ІТ-Академія, курси з творчості, медіа, фінансової грамотності, програмування тощо.

Щоб дізнатися більше про дистанційну школу чи отримати індивідуальну консультацію, скористайтеся чат-ботом "Оптіми" або зателефонуйте на один із номерів: +38 (066) 104-19-19, +38 (067) 104-19-19.

Як підготуватися до НМТ-2023

Після того, як ви визначилися зі школою, яка допоможе усунути пробіли в знаннях, варто подбати про ще кілька аспектів. Краще підготуватися до НМТ вдасться, дотримуючись 5 простих правил.

Крок № 1: Орієнтуйтеся на поточну програму

Випускники шкіл при підготовці до НМТ-2023 мають орієнтуватися на програму ЗНО, адже вона лишається чинною і для мультипредметного тесту. Усі підручники та курси з підготовки до ЗНО також складені за темами й вимогами, вказаними у цій програмі.

За якими програмами украдаються тести НМТ:

Завдання національного мультипредметного тесту (НМТ) укладаються за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Знайти їх можна за посиланнями:

Крок № 2: Робіть інтервальні повторення

Ви не зможете вивчити конкретну тему за один раз. Мозок повинен розпізнати її як важливу інформацію. Тому для цього потрібно час від часу повертатися до попередніх матеріалів та повторювати їх.



Занотовуйте найважливіше / Фото Unsplash

Крок № 3: Систематизуйте матеріал у таблицях та схемах

Під час підготовки до НМТ одним із найкращих рішень буде додаткове використання таблиць чи схем. Візуальна систематизація підсилить зорову пам'ять, а ви зможете легше запам'ятати складну інформацію.

Крок № 4: Виконуйте багато тестів

Дуже важливо, щоб ви навчились застосовувати отримані знання на практиці. Тому намагайтеся виконувати тести до кожної теми. У цьому ідеально допоможуть завдання минулих років – архів таких завдань ви можете знайти на сайті УЦОЯО.

Крім того, вам потрібно навчитися швидко перемикатися. Адже НМТ передбачає одразу завдання із кількох предметів. До прикладу, ви можете відкрити три вкладки з тестами з трьох предметів і виконувати їх почергово (по 30 питань з кожного тесту). Так ваш мозок звикне до поєднання дисциплін, а ви не розгубитеся на самому тесті.

Крок № 5: Достатньо спіть і відпочивайте

Так, у реаліях війни не всі можуть достатньо відпочити та поспати. Проте для того, щоб добре підготуватися до НМТ, вам дійсно треба більше часу на перезавантаження. Адже скільки б ви не вчилися, нейронні мережі будуються саме тоді, коли ми спимо й відволікаємося на щось інше – спорт, прогулянки, фільми тощо. Тому не забувайте робити перерви й намагайтеся спати щонайменше 8 годин.

НМТ – важливий тест для випускників, від якого буде залежати вступ до вишу. Тому школярам не варто зволікати, а вже взяти долю у свої руки та починати якісно і системно готуватись до нього.