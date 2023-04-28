Министр отмечает: эти люди – патриоты, которые здесь родились и живут. Они готовы перейти на украинский, но им сложно преодолеть привычку.
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Лисовой сделал заявление о дерусификации и русскоязычных
Лисовой считает, что нужно создать среду, в которой тот, кто заботится об успешном обучении и успешной карьере своего ребенка, будет поощрять его хорошо знающий украинский язык. И в этом должна помочь именно система образования.
Вопрос языка принципиален, ведь русский использовался как оружие против нас, как инструмент для манипуляций и дальнейшего вторжения и убийств. Сначала шла речь, за ней – культура, дальше – коррупция. Все это инструменты оккупации. И сегодня дерусификация – наша принципиальная позиция,
– подчеркнул министр.
И уточнил, что именно система образования должна быть лидером в этом вопросе. Задача армии – отбросить врага, задачу системы образования – удалить инструменты оккупации.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.