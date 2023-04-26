Хотя Лисового уже успели обвинить в плагиате в диссертации, большинство граждан, в частности, педагогов, ученых, ожидают от него "реанимации" образования и науки в Украине. Какие изменения и реформы ожидают от министра, читайте в материале.
Читайте Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки"
Каких реформ ждут от Лисового в должности главы МОН
- Развитие укрытий и осовременивание качества преподавания.
Все для того, чтобы вернуть как можно больше учеников к очной учебе.
- Зачисление результатов обучения школьников, которые из-за войны находятся за границей.
В частности, нужен системный подход, до сих пор не наработанный.
- Налаживание сотрудничества МОН с общественными организациями.
Предыдущий министр, по словам общественности, не был открыт для обсуждения тех или иных инициатив или реформ.
- Возобновление реформирования образования.
Реформы, начатые Минобразования, в частности реформу НУШ, необходимо продолжать даже во время войны.
- Просмотр количества школьных предметов и переформатирование содержания образования.
На сегодняшний день продолжаются оживленные дискуссии относительно количества предметов в школе, а также чрезмерной учебной нагрузки на учеников.
- Освобождение вузов от коррупции и отдельных ректоров – с должностей.
Коррупция в вузах Украины – острая проблема. Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова также считает, что с должности должен уйти ректор Национального авиационного университета – Максим Луцкий – кум одиозного эксминистра образования Дмитрия Табачника.
- Содействие либерализации законодательства
МОН должен максимально поддержать заведения, предлагающие качественное высшее образование.
- Возвращение студентов на офлайн-обучение.
Эксперты считают, что студенты должны посещать пары офлайн там, где это возможно.
- Разрешение студентам-ребятам на выезд на обучение за границу. Но…
Студенты должны иметь право выезжать на обучение за границу, считают эксперты. Но при этом следует верифицировать приглашение во избежание спекуляций.
- Обеспечение финансовой мотивации студентов и преподавателей.
Студенты и преподаватели должны получать достойное вознаграждение за качественное обучение/работу.
- Реформирование педагогического образования.
В Украине также необходима реформа педагогического образования.
- Украинская наука нуждается в финансировании и восстановлении исследований.
Следует не забывать о науке, финансировании исследований, а также нужно предотвратить выезд ученых за границу.
- Решение проблемы академической неблагочестия.
В Украине следует решить вопрос "купленных" научных званий и наказывать за академическую неблагочестие.
К теме "Надо решать немедленно": Лисовой назвал самые "травмы" украинского образования
- "Соответствие "спроса и предложения".
Специалисты, получающие дипломы в украинских ЗВО, должны быть востребованы на рынке труда.
- Обеспечение развития профтехов.
Следует восстановить доверие к профтеху и его привлекательность.
И это далеко не весь список проблем, которые придется решать новому руководству Минобразования.