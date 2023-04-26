Хотя Лисового уже успели обвинить в плагиате в диссертации, большинство граждан, в частности, педагогов, ученых, ожидают от него "реанимации" образования и науки в Украине. Какие изменения и реформы ожидают от министра, читайте в материале.

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Каких реформ ждут от Лисового в должности главы МОН

Развитие укрытий и осовременивание качества преподавания.

Все для того, чтобы вернуть как можно больше учеников к очной учебе.

Зачисление результатов обучения школьников, которые из-за войны находятся за границей.

В частности, нужен системный подход, до сих пор не наработанный.

Налаживание сотрудничества МОН с общественными организациями.

Предыдущий министр, по словам общественности, не был открыт для обсуждения тех или иных инициатив или реформ.

Возобновление реформирования образования.

Реформы, начатые Минобразования, в частности реформу НУШ, необходимо продолжать даже во время войны.

Просмотр количества школьных предметов и переформатирование содержания образования.

На сегодняшний день продолжаются оживленные дискуссии относительно количества предметов в школе, а также чрезмерной учебной нагрузки на учеников.

Освобождение вузов от коррупции и отдельных ректоров – с должностей.

Коррупция в вузах Украины – острая проблема. Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова также считает, что с должности должен уйти ректор Национального авиационного университета – Максим Луцкий – кум одиозного эксминистра образования Дмитрия Табачника.

Содействие либерализации законодательства

МОН должен максимально поддержать заведения, предлагающие качественное высшее образование.

Возвращение студентов на офлайн-обучение.

Эксперты считают, что студенты должны посещать пары офлайн там, где это возможно.

Разрешение студентам-ребятам на выезд на обучение за границу. Но…

Студенты должны иметь право выезжать на обучение за границу, считают эксперты. Но при этом следует верифицировать приглашение во избежание спекуляций.

Обеспечение финансовой мотивации студентов и преподавателей.

Студенты и преподаватели должны получать достойное вознаграждение за качественное обучение/работу.

Реформирование педагогического образования.

В Украине также необходима реформа педагогического образования.

Украинская наука нуждается в финансировании и восстановлении исследований.

Следует не забывать о науке, финансировании исследований, а также нужно предотвратить выезд ученых за границу.

Решение проблемы академической неблагочестия.

В Украине следует решить вопрос "купленных" научных званий и наказывать за академическую неблагочестие.

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"Соответствие "спроса и предложения".

Специалисты, получающие дипломы в украинских ЗВО, должны быть востребованы на рынке труда.

Обеспечение развития профтехов.

Следует восстановить доверие к профтеху и его привлекательность.

И это далеко не весь список проблем, которые придется решать новому руководству Минобразования.