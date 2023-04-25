Глава МОН при этом отметил, что пытается смотреть на образование одновременно глазами отца и глазами условного молодого человека. Оценивает ситуацию как клиент образовательной сервисы, а анализирует как министр.

Читайте Министр образования рассказал, какие предметы останутся в школьной программе

Лисовой назвал самые большие проблемы украинского образования

Так, сейчас нужно решить проблему с обустройством укрытий и получить на это финансирование, говорит министр. Также, по его словам, проблемой является эмоциональное истощение учителей или одиночество подростков.

Обучение в онлайне в течение длительного времени лишает подростков живого общения, мы рискуем получить поколение молодых людей, которые не социализировались. Наша задача – как можно скорее вернуть детей в школы там, где разрешает ситуация безопасности,

– заметил министр.

Позаботиться о будущем школьника уже сегодня – легко! Попробуйте обучение в дистанционной школе "Оптима", где команда профессиональных преподавателей делает все, чтобы уроки проходили эффективно. Еще сомневаетесь? Тогда посетите бесплатный вебинар с выпускницей "Оптимы", которая стала студенткой Гарварда, и узнайте с первых уст обо всех преимуществах дистанционной школы! Больше о мероприятии и регистрации – по ссылке.

Также министр отметил, что офлайн-учеба влияет и на экономику: если школа работает в городе или селе, то родители остаются там и развивают общину. Так, хорошая школа является важным фактором развития регионов. Поэтому срочное обустройство безопасных условий в учебных заведениях так важно.

В целом же план на первые два месяца – сформировать видение, стратегию и дизайн-проекты изменений в отраслях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, а также во внешколе и науке. Представляем их обществу уже в ближайшее время,

– сказал Лисовой.

Важно Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки"

Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования