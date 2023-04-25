Глава МОН при этом отметил, что пытается смотреть на образование одновременно глазами отца и глазами условного молодого человека. Оценивает ситуацию как клиент образовательной сервисы, а анализирует как министр.
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Лисовой назвал самые большие проблемы украинского образования
Так, сейчас нужно решить проблему с обустройством укрытий и получить на это финансирование, говорит министр. Также, по его словам, проблемой является эмоциональное истощение учителей или одиночество подростков.
Обучение в онлайне в течение длительного времени лишает подростков живого общения, мы рискуем получить поколение молодых людей, которые не социализировались. Наша задача – как можно скорее вернуть детей в школы там, где разрешает ситуация безопасности,
– заметил министр.
Также министр отметил, что офлайн-учеба влияет и на экономику: если школа работает в городе или селе, то родители остаются там и развивают общину. Так, хорошая школа является важным фактором развития регионов. Поэтому срочное обустройство безопасных условий в учебных заведениях так важно.
В целом же план на первые два месяца – сформировать видение, стратегию и дизайн-проекты изменений в отраслях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, а также во внешколе и науке. Представляем их обществу уже в ближайшее время,
– сказал Лисовой.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач для реализации – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН является модернизация и трансформация системы профессионального образования.