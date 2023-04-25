Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона. И рассказал об оптимизации обучающей программы.

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Какие предметы точно останутся в школьной программе

Министр подчеркнул, что МОН не допускает на сегодняшний день сокращения таких дисциплин как:

история Украины;

украинский язык;

химия;

физика;

математика;

биология.

То есть все те ключевые дисциплины, которые есть в школе, уточнил чиновник, должны остаться.

Мы говорим об оптимизации программы, о ее концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов,

– отметил Лисовой.

И добавил, что можно просто более концентрированно подавать отдельные предметы. К примеру, основы здоровья или другие.

Сколько учителей работает в Украине

Министр также рассказал, что пока у МОН нет точных данных о количестве учителей, работающих в Украине. Однако, по его словам, примерно 3 – 4% педагогов выехали за границу из-за войны. Это учителя по большей части с фронтовых и прифронтовых территорий Украины.

Министр также отметил, что на сегодняшний день самым критическим вопросом является подготовка учителей Новой украинской школы. В прошлом году ее не производили. Также есть кадровые проблемы в сфере высшего образования.

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