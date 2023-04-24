Так считает соучредительница ОО "Смарт освіта" Иванна Коберник. Подробности она рассказала в комментарии 24 каналу.

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Эксперт рассказала, как уменьшить нагрузку на учащихся

По словам Коберник, большое количество предметов является причиной недостаточного количества часов для их изучения. А это ощутимо на уровне знаний школьников. Ведь один час в неделю для изучения предмета недостаточно. Учителя это хорошо знают. Но чтобы сделать уроки 4 – 5 раз в неделю – необходимо снизить их количество, считает она.

Нужно не только уменьшить количество предметов, но полностью переформатировать учебные программы, планы, организации учебного процесса – от форм работ до школьного расписания. Это сложная и комплексная задача, но она как никогда нуждается в решении,

– отметила образовательная эксперт.

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Также она отметила, что в школах Украины физику изучают в 7 – 11 классе дважды в неделю. Это неэффективно – и результаты ВНО это подтверждают. В Европе и США, например, этот предмет преподают 1 – 2 года обязательно, больше – на углубленных курсах. Но 1 год 5 раз в неделю – это как два с половиной года в Украине, только со значительно большей эффективностью.

Также, по словам Коберника, важно убрать из образовательных программ все лишнее и второстепенное. Проблема сложна, но ее можно и следует решать. Предоставление качественного образования детям нужно сделать приоритетом. При этом если правильно переформатировать работу, можно избежать сокращения количества учителей.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учащихся от "гранита науки".