Так вважає співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник. Деталі вона розповіла у коментарі 24 каналу.
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Експертка рзповіла, як зменшити навантаження на учнів
За словами Коберник, велика кількість предметів є причиною недостатньої кількості годин для їх вивчення. А це відчутно на рівні знань школярів. Адже однієї години на тиждень для вивчення предмета недостатньо. Учителі це добре знають. Але щоб зробити уроки 4 – 5 разів на тиждень – необхідно зменшити їхню кількість, вважає вона.
Треба не лише зменшити кількість предметів, а й повністю переформатувати навчальні програми, плани, організації навчального процесу – від форм робіт до шкільного розкладу. Це складне і комплексне завдання, але воно як ніколи потребує вирішення,
– зауважила освітня експертка.
Також вона зазначила: у школах України фізику вивчають у 7 – 11 класі двічі на тиждень. Це неефективно – і результати ЗНО це підтверджують. У Європі і США, наприклад, це предмет викладають 1 – 2 роки обов'язково, більше – на поглиблених курсах. Але 1 рік 5 разів на тиждень – це як два з половиною роки в Україні, тільки зі значно більшою ефективністю.
Також, за словами Коберник, важливо прибрати з освітніх програм усе зайве і другорядне. Проблема складна, але її можна і варто вирішувати. Надання якісної освіти дітям треба зробити пріоритетом. При цьому, якщо правильно переформатувати роботу, можна уникнути скорочення кількості вчителів.