Він наголосив, що ці повідомлення-коментарі є глибокими та фаховими. При цьому Лісовий хоче налагодити практику такої комунікації із громадськістю.
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Лісовий заявив про необхідність зміни культури у навчальних закладах
При цьому очільник МОН наголосив, що чиновники створюватимуть певні можливості для комунікації, а також інструменти оцінки якості навчальних закладів. А громади вже самі вирішуватимуть, чи користуватися ними.
Спускати якісь рішення на школи ми не можемо. Адже прагнемо змінити культуру в закладах освіти. Досі маємо наслідки тоталітарної культури: коли освіта готувала гвинтики для системи, де командно-адміністративна форма спілкування була нормою,
– заявив очільник МОН.
Однак щодо питання використання української мови у закладах освіти методи мають бути жорсткими. Закон України про мову, наголосив міністр, треба виконувати неухильно. За цим має стежити керівництво навчального закладу освіти.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.