Він наголосив, що ці повідомлення-коментарі є глибокими та фаховими. При цьому Лісовий хоче налагодити практику такої комунікації із громадськістю.

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Лісовий заявив про необхідність зміни культури у навчальних закладах

При цьому очільник МОН наголосив, що чиновники створюватимуть певні можливості для комунікації, а також інструменти оцінки якості навчальних закладів. А громади вже самі вирішуватимуть, чи користуватися ними.

Спускати якісь рішення на школи ми не можемо. Адже прагнемо змінити культуру в закладах освіти. Досі маємо наслідки тоталітарної культури: коли освіта готувала гвинтики для системи, де командно-адміністративна форма спілкування була нормою,

– заявив очільник МОН.

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Однак щодо питання використання української мови у закладах освіти методи мають бути жорсткими. Закон України про мову, наголосив міністр, треба виконувати неухильно. За цим має стежити керівництво навчального закладу освіти.

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