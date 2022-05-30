Замість такого довгоочікуваного останнього дзвоника учні чули звуки сирен, які сповіщають про загрозу авіаудару. Школярі прямували не на останній в навчальному році урок, а в сирий підвал.

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Президент Володимир Зеленський опублікував фотографії, які демонструють, як зараз виглядають українські школи. На кадрах – розбиті вікна, понівечені парти, зруйновані цілі поверхи.

У шкільних класах життя застигло ще 23 лютого. Але, як би не було складно зараз, українців неможливо зламати. Ми будемо боротися, розвиватися, навчатися. Заради свободи й нашої майбутньої перемоги,

– наголосив глава держави.

Російські окупанти знищили українські школи / Фото Serhiy Haidai, John Moore, Aris Messinis, SES of Ukraine, Yevhen Zavhorodniy, Shant Khatcherian

Росіяни руйнують освітні заклади в Україні: що відомо

22 травня на Миколаївщині ворог розбомбив Шевченківську школу-інтернат. Унаслідок обстрілу у будівлі вибило всі вікна. У Новгород-Сіверському на Чернігівщині від ракетної атаки росіян постраждав двохсотлітній ліцей-гімназія імені Костянтина Ушинського. Раніше у цьому навчальному закладі навчалися Пантелеймон Куліш, Микола Кибальчич, Костянтин Ушинський та інші відомі українські діячі.

Ліцей пережив дві світові війни, а знищив його "русскій мір". На жаль, половина навчального закладу зруйнована. Зауважимо, ще одна ракета влучила в школу №2, яка розташована на околиці міста. Відомо, що снаряд знищив спортзал.

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Ще на початку травня окупанти знищили пам'ятку архітектури та один із найкращих навчальних закладів України – Лисичанську багатопрофільну гімназію. Її збудували бельгійці наприкінці 19 століття. Навчальний заклад входив до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. На жаль, він згорів через обстріли окупантів. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сподівається, що після перемоги гімназію вдасться відбудувати.

Зверніть увагу! Ще наприкінці квітня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляв, що росіяни повністю знищили в Україні 102 заклади освіти. Відремонтувати їх вже неможливо. Зауважимо, що тепер ця кількість може бути більшою, оскільки пройшов місяць війни.

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