Вместо такого долгожданного последнего звонка, ученики слышали звуки сирен, извещающие об угрозе авиаудара. Школьники направлялись не на последний в учебном году урок, а в сырой подвал.

К теме В Мариуполе кафиры планируют полностью русифицировать обучение: важные детали от Денисовой

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии, демонстрирующие, как сейчас выглядят украинские школы. На кадрах – разбитые окна, изуродованные парты, разрушены целые этажи.

В школьных классах жизнь застыла еще 23 февраля. Но, как бы ни было сложно сейчас, украинцев невозможно сломать. Мы будем сражаться, развиваться, учиться. Ради свободы и нашей будущей победы,

– подчеркнул глава государства.

Российские кафиры уничтожили украинские школы / Фото Serhiy Haidai, John Moore, Aris Messinis, SES of Ukraine, Yevhen Zavhorodniy, Shant Khatcherian

Россияне разрушают образовательные учреждения в Украине: что известно

22 мая в Николаевской области враг разбомбил Шевченковскую школу-интернат . В результате обстрела в здании выбило все окна. В Новгород-Северском на Черниговщине от ракетной атаки россиян пострадал двухсотлетний лицей-гимназия имени Константина Ушинского. Ранее в этом учебном заведении учились Пантелеймон Кулиш, Николай Кибальчич, Константин Ушинский и другие украинские деятели.

Лицей пережил две мировые войны, а уничтожил его "русский мир". К сожалению, половина учебного заведения разрушена. Заметим, еще одна ракета попала в школу №2, расположенную на окраине города. Известно, что снаряд уничтожил спортзал.

Читайте также Боррель ошеломлен атакой россиян на школу в Белогоровке, где погибли десятки человек

Еще в начале мая кафиры уничтожили памятник архитектуры и одно из лучших учебных заведений Украины – Лисичанскую многопрофильную гимназию. Ее построили бельгийцы в конце XIX века. Учебное заведение входило в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска. К сожалению, он сгорел из-за обстрелов кафиров. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что после победы гимназию удастся отстроить.

Обратите внимание! Еще в конце апреля министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что россияне полностью уничтожили в Украине 102 учебных заведения. Отремонтировать их уже невозможно. Заметим, что теперь это количество может быть больше, поскольку прошел месяц войны.

К теме смотрите обращение Владимира Зеленского к украинцам за 29 мая: видео