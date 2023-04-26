Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. И уточнил, в каком случае можно изменить дату окончания учебного года.
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Когда в школах закончится учебный год 2022 – 2023
По словам чиновника, структура и срок учебного года в общем определяет 10 статья Закона Украины "О полном среднем образовании". Согласно документу, образовательный процесс в школах не должен длиться дольше, чем до 1 июля любого года. При этом структуру учебного года определяет педагогический совет каждой школы. Но в условиях военного положения произошли некоторые изменения.
Так, подчеркнул Витренко, Кабмин еще в прошлом году определил, что этот учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2022 по 30 июня 2023 года.
При этом областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.