Однако есть вероятность, что его могут продлить. Когда может завершиться учебный год 2022 – 2023, читайте на 24 Канале.

Читайте Каникулы 2022 – 2023: когда и сколько отдыхают учащиеся в Украине во время войны и террора России

Когда закончится учебный год 2022 – 2023

Так, этот учебный год должен продлиться до 30 июня 2023 года.

В его пределах предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы. При этом чиновники МОН отмечали, что даты каникул в украинских школах могут смещаться. Каждая школа может устанавливать их самостоятельно, ввиду безопасности в регионе. Однако важно, чтобы продолжительность отдыха учеников без учета летних каникул не превышала 30 дней. При этом летом дети должны отдыхать не менее двух месяцев.

Когда каникулы в школах Украины 2022 – 2023

Согласно классическому календарю МОН каникулы в школах Украины предварительно должны были проходить по следующему графику:

осенние – с 24 по 30 октября;

зимние (рождественские) – с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

весенние (пасхальные) – с 27 марта по 2 апреля 2023 года;

летние – с 25 мая.

У частных школ мог быть свой календарь, иногда отличающийся довольно существенно от стандартного.

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Когда каникулы в лицеях и колледжах 2022 – 2023

Согласно триместровой системы в этих учебных заведениях каникулы должны продолжаться по следующему графику:

первые осенние – 3 – 9 октября;

вторые осенние – 21 – 27 ноября;

новогодние – 25 декабря 2022 – 8 января 2023;

февральские – 10 – 19 февраля

весенние – 3 – 9 апреля;

летние – с 25 мая.

Продлят ли этот учебный год

Что интересно, в некоторых городах Украины, например в Киеве, могут продлить учебный год в школах до 1 июля 2023 года. Все для того, чтобы компенсировать образовательные потери из-за войны. Также принятие этого решения будет зависеть от энергетической и ситуации безопасности в нашем государстве.